Афера по-русски
Wink
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Афера по-русски
2025, Афера по-русски
Комедия, Криминал76 мин16+

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Афера по-русски (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Два незадачливых брата выходят на свободу с искренним желанием начать новую честную жизнь, но судьба решает иначе.

Внезапно возникшее новое «дело», легкое на первый взгляд, оборачивается цепью неожиданных и курьезных событий, которые толкают братьев к полному фиаско. Но в ситуацию вмешивается любовь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Афера по-русски»