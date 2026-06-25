Афера по-русски (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Два незадачливых брата выходят на свободу с искренним желанием начать новую честную жизнь, но судьба решает иначе.
Внезапно возникшее новое «дело», легкое на первый взгляд, оборачивается цепью неожиданных и курьезных событий, которые толкают братьев к полному фиаско. Но в ситуацию вмешивается любовь.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
- МЗРежиссёр
Максим
Зыков
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Степан
Девонин
- ССАктриса
Светлана
Степанковская
- Актёр
Виктор
Бычков
- Актёр
Алексей
Розин
- Актёр
Максим
Лагашкин
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- Актёр
Владимир
Стеклов
- ДПАктёр
Дмитрий
Попов
- ЕГАктриса
Елизавета
Гончаренко
- ЕФАктёр
Евгений
Фроленков
- ММАктёр
Максим
Макаров
- АДАктриса
Анна
Драгункина
- МВАктриса
Мария
Верхова
- НРАктёр
Никита
Родионов
- ИКАктёр
Илья
Кондратенко
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- ЕКАктёр
Егор
Клейменов
- МЗСценарист
Максим
Зыков
- ДОПродюсер
Дмитрий
Осмеркин
- ДЭХудожница
Дарья
Эдокова
- ОМОператор
Оганес
Марутян
- МРКомпозитор
Михаил
Робканов