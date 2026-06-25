Два незадачливых брата выходят на свободу с искренним желанием начать новую честную жизнь, но судьба решает иначе.



Внезапно возникшее новое «дело», легкое на первый взгляд, оборачивается цепью неожиданных и курьезных событий, которые толкают братьев к полному фиаско. Но в ситуацию вмешивается любовь.

