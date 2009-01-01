Адский эндшпиль (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Rogues Gallery
Боевики78 мин18+
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Сюжет
После того, как супербосс был убит, в сверхсекретной подземной лаборатории начинается бойня между двумя командами правительственных агентов. Новичок среди агентов Фул должен найти убийцу до того, как лабораторию сотрут в порошок.
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Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- Актёр
Роб
�Кордри
- Актриса
Эллен
Баркин
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- Актриса
Мэгги
Кью
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актёр
Адам
Скотт
- Актёр
Брэндон
Т. Джексон
- Актриса
Эмили
де Рэвин
- Актриса
Бет
Грант
- Сценарист
Сэм
Левинсон
- РКПродюсер
Ричард
Келли
- ШМПродюсер
Шон
Маккиттрик
- МОПродюсер
Майкл
Оуховен
- КТПродюсер
Кевин
Турен
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- АСОператор
Арно
Стефани