Адский эндшпиль (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

После того, как супербосс был убит, в сверхсекретной подземной лаборатории начинается бойня между двумя командами правительственных агентов. Новичок среди агентов Фул должен найти убийцу до того, как лабораторию сотрут в порошок.



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