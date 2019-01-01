Адская кухня (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, The Kitchen
Боевики, Криминал98 мин18+
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Сюжет
История трeх домохозяек, проживающих в нью-йоркском районе «Адская кухня», чьих мужей-мафиози ФБР посадило в тюрьму. Дело происходит в 1978 году, у этих дам нет ничего, кроме желания добиться своего, взяв дела ирландской мафии в свои руки. Оказывается, что и тут они чувствуют себя как рыба в воде в�о всeм: от рэкета до устранения конкурентов… в буквальном смысле.
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Андреа
Берлофф
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- Актриса
Элизабет
Мосс
- Актёр
Донал
Глисон
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- БДАктёр
Брайан
Д’Арси Джеймс
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- Актёр
Билл
Кэмп
- Актёр
Коммон
- Сценарист
Андреа
Берлофф
- МДСценарист
Минг
Дойл
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЭСХудожник
Эрнесто
Соло
- СЭХудожница
Сара
Эдвардс
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- МАОператор
Мариза
Альберти
- Композитор
Брайс
Десснер