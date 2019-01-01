Адская кухня
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Адская кухня

Адская кухня (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The Kitchen
Боевики, Криминал98 мин18+

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Сюжет

История трeх домохозяек, проживающих в нью-йоркском районе «Адская кухня», чьих мужей-мафиози ФБР посадило в тюрьму. Дело происходит в 1978 году, у этих дам нет ничего, кроме желания добиться своего, взяв дела ирландской мафии в свои руки. Оказывается, что и тут они чувствуют себя как рыба в воде во всeм: от рэкета до устранения конкурентов… в буквальном смысле.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Адская кухня»

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