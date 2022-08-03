8 женщин (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, 8 femmes
Мюзикл, Драма106 мин18+
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О фильме
Занесенная снегом Французская глубинка. В Поместье собирается семья для встречи рождества. Но праздник не состоится. Хозяин дома убит. 8 женщин, близких хозяину дома начинают расследование. Каждая из них под подозрением. У каждой есть мотив для убийства.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Франсуа
Озон
- Актриса
Виржини
Ледуайен
- ДДАктриса
Даниель
Дарьё
- ФРАктриса
Фирмин
Ришар
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- Актриса
Эммануэль
Беар
- Актриса
Изабель
Юппер
- Актриса
Людивин
Санье
- ФААктриса
Фанни
Ардан
- ДЛАктёр
Доминик
Ламюр
- МдСценарист
Марина
де Ван
- Сценарист
Франсуа
Озон
- РТСценарист
Робер
Тома
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- ССПродюсер
Стефани
Сэлерье
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн