8 женщин (фильм, 2001) смотреть онлайн

Занесенная снегом Французская глубинка. В Поместье собирается семья для встречи рождества. Но праздник не состоится. Хозяин дома убит. 8 женщин, близких хозяину дома начинают расследование. Каждая из них под подозрением. У каждой есть мотив для убийства.

