8 миля (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.22002, 8 Mile
Драмы105 мин18+
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Сюжет
Фильм описывает жизнь молодого белого рэпера по имени Джимми «Кролик» Смит-младший (Эминем), живущего во внутренней части города Детройт в 1995 году и его попытки начать карьеру рэпера, в которой находятся преимущественно афроамериканцы. Фильм считается автобиографичным.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Кёртис
Хэнсон
- ЭАктёр
Эминем
- Актриса
Ким
Бейсингер
- Актриса
Бриттани
Мерфи
- Актёр
Мекай
Файфер
- ИДАктёр
Ивэн
Джонс
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- ДУАктёр
Де’Анджело
Уилсон
- ЮБАктёр
Юджин
Бирд
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- ЛХАктёр
Ларри
Хадсон
- СССценарист
Скотт
Сильвер
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Кёртис
Хэнсон
- ДАПродюсер
Джимми
Айовин
- КФПродюсер
Кэрол
Фенелон
- Актёр дубляжа
Марат
Башаров
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ККМонтажёр
Крэйг
Китсон
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- РПОператор
Родриго
Прието