8 миля (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм описывает жизнь молодого белого рэпера по имени Джимми «Кролик» Смит-младший (Эминем), живущего во внутренней части города Детройт в 1995 году и его попытки начать карьеру рэпера, в которой находятся преимущественно афроамериканцы. Фильм считается автобиографичным.



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