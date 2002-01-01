8 миля
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8 миля

8 миля (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.22002, 8 Mile
Драмы105 мин18+

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Сюжет

Фильм описывает жизнь молодого белого рэпера по имени Джимми «Кролик» Смит-младший (Эминем), живущего во внутренней части города Детройт в 1995 году и его попытки начать карьеру рэпера, в которой находятся преимущественно афроамериканцы. Фильм считается автобиографичным.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «8 миля»

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