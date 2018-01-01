Wink
Фильмы
7 главных желаний
Актёры и съёмочная группа фильма «7 главных желаний»

Режиссёры

Вадим Соколовский

Режиссёр

Актёры

Юлия Козырева

Актриса
Антон Макарский

АктёрЭдик
Игорь Петренко

АктёрАнтон
Ирина Пегова

АктрисаСвета
Екатерина Климова

Актрисафея
Людмила Чурсина

Актрисафея
Наталья Суркова

Актриса
Геннадий Смирнов

Актёр
Агнетта Ойеволе

Актриса
Александр Коробков

Актёр

Сценаристы

Вадим Соколовский

Сценарист

Продюсеры

Алексей Учитель

Продюсер
Кира Саксаганская

Продюсер
Анастасия Алексеева

Продюсер

Художники

Тимур Дариев

Художник
Марат Нигматуллин

Художник

Монтажёры

Екатерина Шахунова

Монтажёр

Операторы

Федор Лясс

Оператор
Кирилл Зоткин

Оператор