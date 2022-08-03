7 главных желаний (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, 7 главных желаний
Мелодрама, Комедия77 мин6+
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О фильме
Мы мечтаем о многом, но чего же хотим на самом деле? Это предстоит узнать Маше, в руки которой в канун Нового года попала волшебная птичка, готовая исполнить еe семь самых заветных желаний. Маша отправляется на поиски своей мечты и проходит через множество чудесных превращений.
Рейтинг
1.6 КиноПоиск
1.5 IMDb
- ВСРежиссёр
Вадим
Соколовский
- ЮКАктриса
Юлия
Козырева
- Актёр
Антон
Макарский
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актриса
Людмила
Чурсина
- Актриса
Наталья
Суркова
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- АОАктриса
Агнетта
Ойеволе
- АКАктёр
Александр
Коробков
- ВССценарист
Вадим
Соколовский
- Продюсер
Алексей
Учитель
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ААПродюсер
Анастасия
Алексеева
- ТДХудожник
Тимур
Дариев
- МНХудожник
Марат
Нигматуллин
- ЕШМонтажёр
Екатерина
Шахунова
- Оператор
Федор
Лясс
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин