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7 главных желаний

7 главных желаний (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, 7 главных желаний
Мелодрама, Комедия77 мин6+

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О фильме

Мы мечтаем о многом, но чего же хотим на самом деле? Это предстоит узнать Маше, в руки которой в канун Нового года попала волшебная птичка, готовая исполнить еe семь самых заветных желаний. Маша отправляется на поиски своей мечты и проходит через множество чудесных превращений.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

1.6 КиноПоиск
1.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «7 главных желаний»