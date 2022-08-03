7 главных желаний (фильм, 2013) смотреть онлайн

Мы мечтаем о многом, но чего же хотим на самом деле? Это предстоит узнать Маше, в руки которой в канун Нового года попала волшебная птичка, готовая исполнить еe семь самых заветных желаний. Маша отправляется на поиски своей мечты и проходит через множество чудесных превращений.

