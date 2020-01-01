537 голосов (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, 537 Votes
Документальные99 мин18+
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Сюжет
Фильм о политических махинациях во время выборов президента США в 2000 году. Зритель увидит в деталях спорную ситуацию, когда Джордж Буш-младший одержал победу с небольшим перевесом. Фильм не только поможет вникнуть в исторический для Америки момент, но и раскроет двойственную природу избират�ельной системы в стране. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 IMDb