Действие разворачивается на задворках Восточной Европы, где главный герой Джонни Блэйз безуспешно пытается справиться со своим проклятием. Его принимает на работу некая секта, которая пытается заполучить дьявола в тот момент, когда он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения мальчика.

