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3D Призрачный гонщик 2

3D Призрачный гонщик 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Ghost Rider: Spirit of Vengeance
Фэнтези, Боевик95 мин12+

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О фильме

Действие разворачивается на задворках Восточной Европы, где главный герой Джонни Блэйз безуспешно пытается справиться со своим проклятием. Его принимает на работу некая секта, которая пытается заполучить дьявола в тот момент, когда он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения мальчика.

Страна
США, ОАЭ
Жанр
Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «3D Призрачный гонщик 2»