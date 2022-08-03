3D Призрачный гонщик 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Ghost Rider: Spirit of Vengeance
Фэнтези, Боевик95 мин12+
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О фильме
Действие разворачивается на задворках Восточной Европы, где главный герой Джонни Блэйз безуспешно пытается справиться со своим проклятием. Его принимает на работу некая секта, которая пытается заполучить дьявола в тот момент, когда он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения мальчика.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Режиссёр
Марк
Невелдайн
- БТРежиссёр
Брайан
Тейлор
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актёр
Киран
Хайндс
- ВПАктриса
Виоланте
Плачидо
- ДВАктёр
Джонни
Витуорт
- ФРАктёр
Фергус
Риордан
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Винсент
Риган
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- СУАктёр
Спенсер
Уайлдинг
- СТАктёр
Сорин
Тофан
- СМСценарист
Скотт
М. Гимпл
- СХСценарист
Сет
Хоффман
- ДССценарист
Дэвид
С. Гойер
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Ари
Арад
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- СПХудожник
Сербан
Порупко
- БНХудожница
Бояна
Никитович
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди