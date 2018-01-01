22 мили
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22 мили

22 мили (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Mile 22
Боевики, Триллеры90 мин18+

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Сюжет

Американский разведчик из секретного отряда «Призраки» получает задание перевезти из Индонезии в США важного свидетеля в деле о коррупционном заговоре. Героям нужно преодолеть всего 22 мили, но этот путь полон смертельных ловушек, расставленных разведками разных стран, включая Россию.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Приключения, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «22 мили»

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