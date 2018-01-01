22 мили (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.52018, Mile 22
Боевики, Триллеры90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Американский разведчик из секретного отряда «Призраки» получает задание перевезти из Индонезии в США важного свидетеля в деле о коррупционном заговоре. Героям нужно преодолеть всего 22 мили, но этот путь полон смертельных ловушек, расставленных разведками разных стран, включая Россию.
22 мили смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Приключения, Криминал, Триллеры
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Питер
Берг
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Лорен
Кохэн
- Актёр
Ико
Увайс
- Актёр
Джон
Малкович
- РРАктриса
Ронда
Раузи
- КААктёр
Карло
Альбан
- НГАктриса
Наталья
Губская
- САктриса
Сиэль
- СМАктёр
Сэм
Меди�на
- КААктёр
Кит
А. Болден
- ГРСценарист
Грэм
Роланд
- ЛКСценарист
Лиа
Карпентер
- Продюсер
Питер
Берг
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернон
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- АХХудожник
Алан
Хук
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- ЖЖОператор
Жак
Жуффре
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо