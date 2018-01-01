22 мили (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Американский разведчик из секретного отряда «Призраки» получает задание перевезти из Индонезии в США важного свидетеля в деле о коррупционном заговоре. Героям нужно преодолеть всего 22 мили, но этот путь полон смертельных ловушек, расставленных разведками разных стран, включая Россию.



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