13 часов: Тайные солдаты Бенгази (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.92016, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
Боевики, Триллеры138 мин18+
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Сюжет
2012 год. Бенгази, Ливия. Группа террористов решает «отпраздновать» 11 сентября нападением на американское посольство. Шестерке бойцов из элитного спецотряда приказано вмешаться только в крайнем случае. Но когда под угрозой десятки жизней, долг и совесть берут верх над субординацией.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Джон
Красински
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- Актёр
Дэвид
Денман
- Актёр
Доминик
Фумуса
- Актёр
Макс
Мартини
- АБАктриса
Алексия
Бальер
- ДКАктёр
Дэвид
Костабайл
- Актёр
Пейман
Моаади
- МЛАктёр
Мэтт
Летчер
- ЧХСценарист
Чак
Хоган
- МЗСценарист
Митчелл
Зукофф
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- ААПродюсер
Ахмед
Абуноум
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- КФХудожница
Карен
Фрик
- МММонтажёр
Майкл
МакКаскер
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- КУМонтажёр
Кэлвин
Уиммер
- ДБОператор
Дион
Биби
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф