13 часов: Тайные солдаты Бенгази (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

2012 год. Бенгази, Ливия. Группа террористов решает «отпраздновать» 11 сентября нападением на американское посольство. Шестерке бойцов из элитного спецотряда приказано вмешаться только в крайнем случае. Но когда под угрозой десятки жизней, долг и совесть берут верх над субординацией.



13 часов: Тайные солдаты Бенгази смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.