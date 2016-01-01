13 часов: Тайные солдаты Бенгази
Wink
Фильмы
13 часов: Тайные солдаты Бенгази

13 часов: Тайные солдаты Бенгази (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.92016, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
Боевики, Триллеры138 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

2012 год. Бенгази, Ливия. Группа террористов решает «отпраздновать» 11 сентября нападением на американское посольство. Шестерке бойцов из элитного спецотряда приказано вмешаться только в крайнем случае. Но когда под угрозой десятки жизней, долг и совесть берут верх над субординацией.

13 часов: Тайные солдаты Бенгази смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «13 часов: Тайные солдаты Бенгази»

Всё