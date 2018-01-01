Wink
102 далматинца
Актёры и съёмочная группа фильма «102 далматинца»

Актёры и съёмочная группа фильма «102 далматинца»

Режиссёры

Кевин Лима

Kevin Lima
Режиссёр

Актёры

Гленн Клоуз

Glenn Close
АктрисаCruella de Vil
Жерар Депардье

Gérard Depardieu
АктёрJean-Pierre Le Pelt (в титрах: Gerard Depardieu)
Йоан Гриффит

Ioan Gruffudd
АктёрKevin Sheperd
Элис Эванс

Alice Evans
АктрисаChloe Simon
Тим Макиннерни

Tim McInnerny
АктёрAlonzo
Эрик Айдл

Eric Idle
АктёрWaddlesworth
Бен Кромптон

Ben Crompton
АктёрEwan
Кэрол Макреди

Carol MacReady
АктрисаAgnes (в титрах: Carol Macready)
Иэн Ричардсон

Ian Richardson
АктёрMr. Torte
Джим Картер

Jim Carter
АктёрDetective Armstrong

Сценаристы

Боб Цудикер

Bob Tzudiker
Сценарист
Нони Уайт

Noni White
Сценарист
Доди Смит

Dodie Smith
Сценарист

Продюсеры

Фредерик Бови

Frédéric Bovis
Продюсер
Патриция Карр

Patricia Carr
Продюсер

Актёры дубляжа

Елена Павловская

Актриса дубляжа
Андрей Толубеев

Актёр дубляжа
Александр Баргман

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Олег Куликович

Актёр дубляжа

Художники

Кит Пэйн

Keith Pain
Художник
Джон Ральф

John Ralph
Художник
Энтони Пауэлл

Anthony Powell
Художник

Монтажёры

Грегори Перлер

Gregory Perler
Монтажёр

Операторы

Эдриан Биддл

Adrian Biddle
Оператор
Роджер Прэтт

Roger Pratt
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор