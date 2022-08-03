102 далматинца (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, 102 Dalmatians
Комедия, Семейный95 мин18+
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О фильме
Далматинцы вдруг тайно исчезают, подозрение, естественно, падает на злодейку Стервелу де Виль. Но в самом ли деле это она? Докопаются до истины: женщина-полицейский Хло, собственник собачьего приюта Кевин, лишенный пятен далматинец и сумасшедший попугай, который считает себя… собакой!
СтранаВеликобритания, США, Монако
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- КЛРежиссёр
Кевин
Лима
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актёр
Жерар
Депардье
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- ЭЭАктриса
Элис
Эванс
- Актёр
Тим
Макиннерни
- ЭААктёр
Эрик
Айдл
- Актёр
Бен
Кромптон
- КМАктриса
Кэрол
Макреди
- ИРАктёр
Иэн
Ричардсон
- Актёр
Джим
Картер
- БЦСценарист
Боб
Цудикер
- НУСценарист
Нони
Уайт
- ДССценарист
Доди
Смит
- ФБПродюсер
Фредерик
Бови
- ПКПродюсер
Патриция
Карр
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Толубеев
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куликович
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- ДРХудожник
Джон
Ральф
- ЭПХудожник
Энтони
Пауэлл
- ГПМонтажёр
Грегори
Перлер
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман