Далматинцы вдруг тайно исчезают, подозрение, естественно, падает на злодейку Стервелу де Виль. Но в самом ли деле это она? Докопаются до истины: женщина-полицейский Хло, собственник собачьего приюта Кевин, лишенный пятен далматинец и сумасшедший попугай, который считает себя… собакой!



