102 далматинца
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102 далматинца

102 далматинца (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, 102 Dalmatians
Комедия, Семейный95 мин18+

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О фильме

Далматинцы вдруг тайно исчезают, подозрение, естественно, падает на злодейку Стервелу де Виль. Но в самом ли деле это она? Докопаются до истины: женщина-полицейский Хло, собственник собачьего приюта Кевин, лишенный пятен далматинец и сумасшедший попугай, который считает себя… собакой!

Страна
Великобритания, США, Монако
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «102 далматинца»