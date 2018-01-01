Wink
Фильмы
Белый слон
Актёры и съёмочная группа фильма « Белый слон»

Актёры и съёмочная группа фильма « Белый слон»

Режиссёры

Джесси Джонсон

Jesse Johnson
Режиссёр

Актёры

Майкл Рукер

Michael Rooker
АктёрGabriel Tancredi
Вадхир Дербес

Vadhir Derbez
АктёрCarlo Garcia
Ольга Куриленко

АктрисаVanessa Flynn
Джон Малкович

John Malkovich
АктёрGlen Follett
Брюс Уиллис

Bruce Willis
АктёрArnold Solomon
Крис Кливлэнд

Chris Cleveland
АктёрDetective Daley
Ски Карр

Ski Carr
АктёрLuis Velasquez
Лорен Бульоли

Lauren Buglioli
АктрисаTomi Solomon
Лоренцо Антонуччи

Lorenzo Antonucci
АктёрKim
Майкл Эдвард Роуз

Michael Edward Rose
АктёрWalter Koschek

Сценаристы

Джесси Джонсон

Jesse Johnson
Сценарист
Кэтрин МакЭван

Katharine McEwan
Сценарист

Продюсеры

Гордон Бижелонич

Gordon Bijelonic
Продюсер
Джефф Боулер

Jeff Bowler
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа

Художники

Кори Алан Купер

Cory Alan Cooper
Художник
Дженна Юссман

Genna Yussman
Художник

Операторы

Джонатан Холл

Jonathan Hall
Оператор

Композиторы

Шон Мюррэй

Sean Murray
Композитор