Звезды экрана. Сезон 1. Серия 1
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Звезды экрана (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2025, Звезды экрана. Сезон 1. Серия 1
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Интервью со знаменитыми темнокожими звёздами Голливуда, в которых они рассказывают о главных достижениях и трудностях на протяжении их карьер.

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Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

8.1 IMDb