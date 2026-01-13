Звездное дитя. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Звездное дитя
3-й сезон
1-я серия
9.52023, Oshi no Ko
Аниме, Музыка18+
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Звездное дитя (мультсериал, 2023) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Дети звезды японской эстрады помнят свои прошлые жизни. Когда их мать убивают, они начинают искать преступника, уверенные, что он причастен к смерти их прежних личностей. «Звездное дитя» — аниме об обратной стороне славы. Смотрите аниме «Звездное дитя» в подписке Amediateka на Wink.

Аи — настоящая суперзвезда. У нее куча поклонников, готовых на все ради своего кумира. Но у славы есть своя цена: Аи не может публично заявить, что у нее есть двое детей, мальчик Аква и девочка Руби. Брат и сестра тоже хранят секрет — они помнят прошлые жизни. Аква был доктором в захолустном японском городке, а Руби — его пациенткой. Их обоих убил загадочный незнакомец, после чего они переродились в звездных детей. Но трагедия настигает их и сейчас — Аи убивают. Аква и Руби уверены, что убийца — тот же человек, что оборвал их прошлые жизни. Теперь им нужно самим пробиться на вершину славы, чтобы восстановить справедливость.

Чтобы узнать, с какими препятствиями они столкнутся, смотрите аниме «Звездное дитя» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме, Музыка
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb