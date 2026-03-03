Звездное дитя. Сезон 3. Серия 8
Звездное дитя
3-й сезон
8-я серия
9.42023, Oshi no Ko
Аниме, Мультсериалы18+
Звездное дитя (мультсериал, 2023) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

3 сезон аниме «Звездное дитя» поднимает ставки в напряженной игре за славу и месть. Сюжетные арки «Оплот», «Фильм» и «Скандал» раскрывают новые аспекты боли, амбиций и возмездия.

В третьем сезоне Аква начинает поиски Хикару Камики, их с Руби биологического отца, чья ошибка привела к гибели Ай Хосино. Ради этого он идет на риск: публично признается в связи с покойной айдол-певицей, что угрожает его карьере. Руби, в свою очередь, получает главную роль в проекте, основанном на биографии матери. Однако цена этого шанса оказывается выше, чем можно было ожидать. В новой части глубже раскрываются психологические конфликты героев: Аква все больше теряет грань между игрой и реальностью, а Руби стоит перед выбором между мечтой о сцене и жаждой мести.

Не пропустите новый сезон с необратимыми последствиями выбора главных героев и смотрите аниме «Звездное дитя» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

Страна
Япония
Жанр
Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb