Звездное дитя (мультсериал, 2023) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн
- 18+23 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 1
- 18+24 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 2
- 18+25 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 3
- 18+25 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 4
- 18+24 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 5
- 18+23 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 6
- 18+23 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 7
- 18+23 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 8
- 18+25 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 9
- 18+0 мин
Звездное дитя
Сезон 3 Серия 10
О сериале
3 сезон аниме «Звездное дитя» поднимает ставки в напряженной игре за славу и месть. Сюжетные арки «Оплот», «Фильм» и «Скандал» раскрывают новые аспекты боли, амбиций и возмездия.
В третьем сезоне Аква начинает поиски Хикару Камики, их с Руби биологического отца, чья ошибка привела к гибели Ай Хосино. Ради этого он идет на риск: публично признается в связи с покойной айдол-певицей, что угрожает его карьере. Руби, в свою очередь, получает главную роль в проекте, основанном на биографии матери. Однако цена этого шанса оказывается выше, чем можно было ожидать. В новой части глубже раскрываются психологические конфликты героев: Аква все больше теряет грань между игрой и реальностью, а Руби стоит перед выбором между мечтой о сцене и жаждой мести.
Не пропустите новый сезон с необратимыми последствиями выбора главных героев и смотрите аниме «Звездное дитя» в подписке Amediateka на сервисе Wink!