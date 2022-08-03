Звезда (2016). Сезон 2. Серия 15
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Звезда (2016)
2-й сезон
15-я серия

Звезда (2016) (сериал, 2017) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

2017, Star
Драма, Мюзикл18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Рассказ о судьбе трeх амбициозных и талантливых девушек, мечтающих о славе и прокладывающих себе путь к успеху в жестоком музыкальном бизнесе.

Страна
США
Жанр
Мюзикл, Драма, Музыка
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Звезда (2016)»