Ярослав Костров, хамоватый и изворотливый владелец небольшой транспортной компании в Мурманске, по стечению обстоятельств попадает в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напоминает хорошие гостиницы со всеми удобствами и интернетом. Но единственное, что связывает Ярика с домом, – это окно Skype, через которое ему придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, а также противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые по видеосвязи воспитываться отказываются.

