Зона комфорта. Сезон 1. Серия 5
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Зона комфорта
1-й сезон
5-я серия
9.32020, Зона комфорта. Сезон 1. Серия 5
Комедия18+

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Зона комфорта (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Ярослав Костров, хамоватый и изворотливый владелец небольшой транспортной компании в Мурманске, по стечению обстоятельств попадает в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напоминает хорошие гостиницы со всеми удобствами и интернетом. Но единственное, что связывает Ярика с домом, – это окно Skype, через которое ему придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, а также противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые по видеосвязи воспитываться отказываются.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Зона комфорта»