WinkСериалыЗона комфорта1-й сезон5-я серия
9.32020, Зона комфорта. Сезон 1. Серия 5
Комедия18+
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Зона комфорта (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Ярослав Костров, хамоватый и изворотливый владелец небольшой транспортной компании в Мурманске, по стечению обстоятельств попадает в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напоминает хорошие гостиницы со всеми удобствами и интернетом. Но единственное, что связывает Ярика с домом, – это окно Skype, через которое ему придется как-то выпутываться из сложившихся обстоятельств, а также противостоять мафии, контролировать свой бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей, которые по видеосвязи воспитываться отказываются.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
- МШРежиссёр
Михаил
Шулаев
- Актёр
Сергей
Ланбамин
- ЕСАктёр
Евгений
Сыркин
- Актриса
Татьяна
Лялина
- Актёр
Кай
Гетц
- Актёр
Гарик
Харламов
- УЧАктриса
Ульяна
Чжан
- Актёр
Степан
Девонин
- ЕШАктриса
Екатерина
Шкуро
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- КРСценарист
Кирилл
Рубаненко
- ВПСценарист
Василий
Петяев
- ДПСценарист
Дмитрий
Пермяков
- ИШСценарист
Илья
Швецов
- Продюсер
Вячеслав
Дусмухаметов
- Продюсер
Гарик
Харламов
- ДППродюсер
Дмитрий
Пермяков
- ТБПродюсер
Таймураз
Бадзиев
- ААХудожница
Алина
Асрян
- ЯСХудожник
Ярослав
Селезнев
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев