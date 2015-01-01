Жила-была царевна (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Веселая и энергичная девочка учится хорошо себя вести, раз за разом попадая в курьезные ситуации. Захватывающий и познавательный мультсериал для самых маленьких.
В ярком и благополучном королевстве, расположенном где-то в совершенно обычной квартире, живет Царевна. Это озорная и любознательная девочка, которая любит играть, смотреть мультфильмы и есть сладости. Ее родителям, Царю и Царице, бывает с ней нелегко: то дочь наотрез откажется засыпать, то спрячется в парке развлечений, чтобы веселиться там до упаду, то не захочет делиться игрушками с друзьями. Но у любых капризов есть последствия, которые не заставляют себя долго ждать. И Царевна всегда выносит из этого важные уроки, благодаря которым лучше понимает мир вокруг.
Присоединиться к приключениям заводной и доброй главной героини зовет «Жила-была царевна» — мультсериал, все серии которого можно смотреть онлайн на Wink.
Сериал Жила-была царевна 1 сезон 19 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
- НТРежиссёр
Наталья
Титаренко
- АСАктриса
Алёна
Созинова
- ВШАктёр
Василий
Шемякинский
- ЕЗАктриса
Елизавета
Запорожец
- АКАктёр
Артём
Колпаков
- АЛАктриса
Анастасия
Лучинина
- Актёр
Евгений
Вальц
- ПРАктёр
Павел
Россошанский
- НТСценарист
Наталья
Титаренко
- АДПродюсер
Артур
Днепровский
- НТПродюсер
Наталья
Титаренко
- АККомпозитор
Артём
Колпаков
- ЛГКомпозитор
Лидия
Готман