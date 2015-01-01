Жила-была царевна (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Веселая и энергичная девочка учится хорошо себя вести, раз за разом попадая в курьезные ситуации. Захватывающий и познавательный мультсериал для самых маленьких.



В ярком и благополучном королевстве, расположенном где-то в совершенно обычной квартире, живет Царевна. Это озорная и любознательная девочка, которая любит играть, смотреть мультфильмы и есть сладости. Ее родителям, Царю и Царице, бывает с ней нелегко: то дочь наотрез откажется засыпать, то спрячется в парке развлечений, чтобы веселиться там до упаду, то не захочет делиться игрушками с друзьями. Но у любых капризов есть последствия, которые не заставляют себя долго ждать. И Царевна всегда выносит из этого важные уроки, благодаря которым лучше понимает мир вокруг.



