Зеркало для оборотня. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Зеркало для оборотня
1-й сезон
4-я серия
9.22023, Зеркало для оборотня. Сезон 1. Серия 4
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Зеркало для оборотня (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вера выходит замуж, как ей кажется, за прекрасного принца Дениса. Девушка даже не подозревает, что Денис — хитрый и двуличный человек, не останавливающийся ни перед чем ради достижения своих корыстных целей. Став жертвой его циничных и жестоких манипуляций, отсидев в колонии по ложному обвинению в убийстве и фактически лишившись родительских прав, Вера решает вернуть своих детей. Ради этого она готова на всё.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.5 КиноПоиск