Зеркало для оборотня (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Вера выходит замуж, как ей кажется, за прекрасного принца Дениса. Девушка даже не подозревает, что Денис — хитрый и двуличный человек, не останавливающийся ни перед чем ради достижения своих корыстных целей. Став жертвой его циничных и жестоких манипуляций, отсидев в колонии по ложному обвинению в убийстве и фактически лишившись родительских прав, Вера решает вернуть своих детей. Ради этого она готова на всё.

