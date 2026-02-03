Зеркало для оборотня (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.22023, Зеркало для оборотня. Сезон 1. Серия 2
Драма18+
О сериале
Вера выходит замуж, как ей кажется, за прекрасного принца Дениса. Девушка даже не подозревает, что Денис — хитрый и двуличный человек, не останавливающийся ни перед чем ради достижения своих корыстных целей. Став жертвой его циничных и жестоких манипуляций, отсидев в колонии по ложному обвинению в убийстве и фактически лишившись родительских прав, Вера решает вернуть своих детей. Ради этого она готова на всё.
6.5 КиноПоиск
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- ПДАктриса
Полина
Давыдова
- ДМАктёр
Денис
Мотков
- АТАктриса
Анастасия
Теплинская
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актриса
Юлия
Франц
- Актриса
Юлия
Юрченко
- РГСценарист
Ренат
Гильфанов
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЮЩПродюсер
Юлия
Щетинина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко