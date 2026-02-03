Зеркало для оборотня. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Зеркало для оборотня
1-й сезон
5-я серия

Зеркало для оборотня (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.12023, Зеркало для оборотня. Сезон 1. Серия 5
Драма18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вера выходит замуж, как ей кажется, за прекрасного принца Дениса. Девушка даже не подозревает, что Денис — хитрый и двуличный человек, не останавливающийся ни перед чем ради достижения своих корыстных целей. Став жертвой его циничных и жестоких манипуляций, отсидев в колонии по ложному обвинению в убийстве и фактически лишившись родительских прав, Вера решает вернуть своих детей. Ради этого она готова на всё.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.5 КиноПоиск