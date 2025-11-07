Завет (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2023, Завет. Сезон 1. Серия 1
6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бог пользуется для сотворения Вселенной смартфоном — зрители видят только его экран, где с помощью интерфейса самых популярных приложений — от мобильных карт до дейтинг-сервисов — воссоздаются хрестоматийные сюжеты Ветхого завета: Адам и Ева, Каин и Авель, Ноев ковчег и др.
СтранаРоссия
Рейтинг
- ОВРежиссёр
Ольга
Виноградова
- АШРежиссёр
Андрей
Шугаев
- ОБРежиссёр
Олег
Бачаев
- Актёр
Арсений
Попов
- РНСценарист
Роман
Непомнящий
- ОВСценарист
Ольга
Виноградова
- АШСценарист
Андрей
Шугаев
- ОБСценарист
Олег
Бачаев
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- ССПродюсер
Светлана
Сонина
- НШПродюсер
Ната
Шагирова
- АДКомпозитор
Александр
Демьянов