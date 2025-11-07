Завет
Wink
Сериалы
Завет

Завет (сериал, 2023) смотреть онлайн

2023, Завет 1 сезон
6+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Бог пользуется для сотворения Вселенной смартфоном — зрители видят только его экран, где с помощью интерфейса самых популярных приложений — от мобильных карт до дейтинг-сервисов — воссоздаются хрестоматийные сюжеты Ветхого завета: Адам и Ева, Каин и Авель, Ноев ковчег и др.

Страна
Россия

Рейтинг