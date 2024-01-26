Зачем тебе алиби? (сериал, 2003) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Жизнь симпатичной и привлекательной Анжелики изменилась, едва она познакомилась с Игорем. На смену ее тинейджерским роликам приходит дорогой автомобиль, стареньким джинсам – шикарные вечерние наряды, а беззаботной юности – брак со всеми вытекающими последствиями.
Со дня их знакомства проходит несколько лет. Игорь становится не таким обходительным со своей второй половиной, и Анжелика все чаще чувствует себя птичкой в золотой клетке. Ее спасением становится игра… Только в казино она ощущает себя независимой. У Анжелики появляются новые знакомства. И… новые проблемы. Главная из них – смерть мужа. Игоря находят мертвым в собственной квартире. Подозреваемых – масса. И главные из них – сама Анжелика и таинственная незнакомка - часть второй, закулисной, жизни Игоря.
Рейтинг
- Режиссёр
Рауф
Кубаев
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Александр
Домогаров
- АСАктёр
Александр
Соковиков
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- ЕНАктриса
Екатерина
Никитина
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- Актриса
Ольга
Остроумова
- Актёр
Александр
Тютин
- АЛСценарист
Александр
Лунгин
- АМСценарист
Анна
Малышева
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Лесневский
- МШПродюсер
Михаил
Широков
- СБПродюсер
Сергей
Белошников
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- ПИОператор
Павел
Игнатов
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко