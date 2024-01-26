Зачем тебе алиби? Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Зачем тебе алиби?
1-й сезон
3-я серия

Зачем тебе алиби? (сериал, 2003) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

7.92003, Зачем тебе алиби? Сезон 1. Серия 3
Драма, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жизнь симпатичной и привлекательной Анжелики изменилась, едва она познакомилась с Игорем. На смену ее тинейджерским роликам приходит дорогой автомобиль, стареньким джинсам – шикарные вечерние наряды, а беззаботной юности – брак со всеми вытекающими последствиями.

Со дня их знакомства проходит несколько лет. Игорь становится не таким обходительным со своей второй половиной, и Анжелика все чаще чувствует себя птичкой в золотой клетке. Ее спасением становится игра… Только в казино она ощущает себя независимой. У Анжелики появляются новые знакомства. И… новые проблемы. Главная из них – смерть мужа. Игоря находят мертвым в собственной квартире. Подозреваемых – масса. И главные из них – сама Анжелика и таинственная незнакомка - часть второй, закулисной, жизни Игоря.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Зачем тебе алиби?»