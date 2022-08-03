Яя и Зук. Сезон 1. Серия 60
Яя и Зук (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн бесплатно

7.52015, Yaya et Zouk
Мультсериалы0+

Мышата Зук и Яя— юные брат и сестра. В их семье недавно произошло пополнение, и пока мама заботится о новорожденном малыше, старшие дети занимаются всем, чем душе угодно. Непоседливая и общительная Яя в считанные секунды способна придумать развлечение для себя и младшего брата. А тихоня Зук с радостью соглашается принять участие во всех еe задумках. Старшая сестра не только заряжает его оптимизмом и позитивом, но и учит важным вещам.

Страна
Канада
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

4.8 IMDb