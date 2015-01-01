Яя и Зук. Сезон 1. Серия 45
Wink
Детям
Яя и Зук
1-й сезон
45-я серия

Яя и Зук (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн бесплатно

7.42015, Yaya et Zouk
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мышата Зук и Яя— юные брат и сестра. В их семье недавно произошло пополнение, и пока мама заботится о новорожденном малыше, старшие дети занимаются всем, чем душе угодно. Непоседливая и общительная Яя в считанные секунды способна придумать развлечение для себя и младшего брата. А тихоня Зук с радостью соглашается принять участие во всех еe задумках. Старшая сестра не только заряжает его оптимизмом и позитивом, но и учит важным вещам.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

4.8 IMDb