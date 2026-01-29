9.12025, Я ушла, а вы остались. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Я ушла, а вы остались (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+47 мин
Я ушла, а вы остались
Сезон 1 Серия 1
- 16+49 мин
Я ушла, а вы остались
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Я ушла, а вы остались
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Я ушла, а вы остались
Сезон 1 Серия 4
- 16+49 мин
Я ушла, а вы остались
Сезон 1 Серия 5
- 16+14 мин
Я ушла, а вы остались
Сезон 1 Серия 6
- 16+50 мин
Я ушла, а вы остались
Сезон 1 Серия 7
- 16+47 мин
Я ушла, а вы остались
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Домохозяйка Ирина, жена полицейского Игоря и мать двоих детей, собирается с мужем в круиз на теплоходе. Ввиду «срочных дел» мужа она уезжает одна… Теплоход терпит бедствие. Ирина чудом спасается, но теряет память и теперь числится погибшей. Игорь, не теряя времени, женится на дочери владельца судоходной компании, по халатности которой жизнь Ирины перевернулась.
Талантливый нейрохирург Глеб проникается несчастьем Ирины и помогает ей восстановить память. В процессе выздоровления они сближаются. Вспомнив прошлое, Ирина возвращается в родной город, где ее никто не ждет…
Рейтинг
- ИМРежиссёр
Игорь
Мужжухин
- Актриса
Наталья
Ноздрина
- МГАктёр
Михаил
Гудошников
- НТАктёр
Никита
Тезов
- АПАктриса
Анастасия
Пьянова
- НБАктриса
Наталья
Батрак
- Актёр
Андрей
Межулис
- АКАктриса
Анастасия
Кравченя
- АЗАктёр
Александр
Зиновкин
- ЕСАктриса
Ева
Серебренникова
- ГСАктёр
Геннадий
Семёнов
- РМАктёр
Рустам
Махмутов
- РГСценарист
Ренат
Гильфанов
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- ВКПродюсер
Владимир
Кислицын
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ФЧКомпозитор
Филипп
Чернов