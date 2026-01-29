Я ушла, а вы остались (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Домохозяйка Ирина, жена полицейского Игоря и мать двоих детей, собирается с мужем в круиз на теплоходе. Ввиду «срочных дел» мужа она уезжает одна… Теплоход терпит бедствие. Ирина чудом спасается, но теряет память и теперь числится погибшей. Игорь, не теряя времени, женится на дочери владельца судоходной компании, по халатности которой жизнь Ирины перевернулась.



Талантливый нейрохирург Глеб проникается несчастьем Ирины и помогает ей восстановить память. В процессе выздоровления они сближаются. Вспомнив прошлое, Ирина возвращается в родной город, где ее никто не ждет…

