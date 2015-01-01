Выжить в лесу. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Выжить в лесу
2-й сезон
8-я серия
8.72015, Выжить в лесу. Сезон 2. Серия 8
ТВ-шоу16+

Выжить в лесу (сериал, 2015) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Обычные мужчины решили доказать, что готовы принять самый сложный вызов в их жизни. В каждом выпуске трое обычных офисных сотрудников добровольно отказываются от телефонов, интернета, комфортного спального места, тепла, еды и воды и отправляются в экстремальное путешествие по бескрайним российским просторам. Обитатели уютных кабинетов и любители свежесваренного кофе останутся один на один с дикой природой, где опасность таится за каждым кустом, камнем и деревом.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

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