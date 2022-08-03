Выжить в лесу
8.62015, Выжить в лесу 2 сезона
ТВ-шоу16+

Выжить в лесу (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Обычные мужчины решили доказать, что готовы принять самый сложный вызов в их жизни. В каждом выпуске трое обычных офисных сотрудников добровольно отказываются от телефонов, интернета, комфортного спального места, тепла, еды и воды и отправляются в экстремальное путешествие по бескрайним российским просторам. Обитатели уютных кабинетов и любители свежесваренного кофе останутся один на один с дикой природой, где опасность таится за каждым кустом, камнем и деревом.

Россия
ТВ-шоу

