Во втором сезоне телешоу участники отправляются в Крым, чтобы провести в диких, нетронутых человеком местах полуострова 5 дней наедине с природой, без связи с цивилизацией и родными. Герои передачи учатся разводить огонь в условиях сырости крымских горных пещер, добывать пресную воду и преодолевают вброд горные реки без специальной подготовки, под руководством опытного наставника — профессионального «выживальщика» Алексея Седого.



В шоу участвуют обычные мужчины, представители разных профессий.

