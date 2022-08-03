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Выжить в лесу
2-й сезон

Выжить в лесу (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

8.62015, Выжить в лесу. Сезон 2 10 серий
Реалити - шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Во втором сезоне телешоу участники отправляются в Крым, чтобы провести в диких, нетронутых человеком местах полуострова 5 дней наедине с природой, без связи с цивилизацией и родными. Герои передачи учатся разводить огонь в условиях сырости крымских горных пещер, добывать пресную воду и преодолевают вброд горные реки без специальной подготовки, под руководством опытного наставника — профессионального «выживальщика» Алексея Седого.

В шоу участвуют обычные мужчины, представители разных профессий.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

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