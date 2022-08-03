WinkСериалыВыжить в лесу2-й сезон
Выжить в лесу (сериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
8.62015, Выжить в лесу. Сезон 2 10 серий
Реалити - шоу18+
- 18+48 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+50 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+50 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
О сериале
Во втором сезоне телешоу участники отправляются в Крым, чтобы провести в диких, нетронутых человеком местах полуострова 5 дней наедине с природой, без связи с цивилизацией и родными. Герои передачи учатся разводить огонь в условиях сырости крымских горных пещер, добывать пресную воду и преодолевают вброд горные реки без специальной подготовки, под руководством опытного наставника — профессионального «выживальщика» Алексея Седого.
В шоу участвуют обычные мужчины, представители разных профессий.