WinkСериалыВыжить в лесу2-й сезон1-я серия
8.62015, Выжить в лесу. Сезон 2. Серия 1
Реалити - шоу18+
Выжить в лесу (сериал, 2015) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
- 18+48 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
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Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
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Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
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Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
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Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
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Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
О сериале
Обычные мужчины решили доказать, что готовы принять самый сложный вызов в их жизни. В каждом выпуске трое обычных офисных сотрудников добровольно отказываются от телефонов, интернета, комфортного спального места, тепла, еды и воды и отправляются в экстремальное путешествие по бескрайним российским просторам. Обитатели уютных кабинетов и любители свежесваренного кофе останутся один на один с дикой природой, где опасность таится за каждым кустом, камнем и деревом.