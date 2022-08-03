Выжить в лесу. Сезон 2. Серия 1
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Сериалы
Выжить в лесу
2-й сезон
1-я серия
8.62015, Выжить в лесу. Сезон 2. Серия 1
Реалити - шоу18+

Выжить в лесу (сериал, 2015) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Обычные мужчины решили доказать, что готовы принять самый сложный вызов в их жизни. В каждом выпуске трое обычных офисных сотрудников добровольно отказываются от телефонов, интернета, комфортного спального места, тепла, еды и воды и отправляются в экстремальное путешествие по бескрайним российским просторам. Обитатели уютных кабинетов и любители свежесваренного кофе останутся один на один с дикой природой, где опасность таится за каждым кустом, камнем и деревом.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
47 мин / 00:47

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