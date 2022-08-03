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Выжить в лесу
1-й сезон

Выжить в лесу (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.62015, Выжить в лесу. Сезон 1 10 серий
Реалити - шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Трое «домашних» городских мужчин, без еды, воды и подручных средств за 5 дней должны пройти 20 км непроходимого леса под руководством инструктора по выживанию.

Участники шоу преодолевают голод и непогоду, выполняя задания ментора. Конечная цель: выполнить финальное задание, выйти из леса.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

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