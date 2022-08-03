WinkСериалыВыжить в лесу1-й сезон
Выжить в лесу (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.62015, Выжить в лесу. Сезон 1 10 серий
Реалити - шоу18+
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+48 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+48 мин
Выжить в лесу
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Трое «домашних» городских мужчин, без еды, воды и подручных средств за 5 дней должны пройти 20 км непроходимого леса под руководством инструктора по выживанию.
Участники шоу преодолевают голод и непогоду, выполняя задания ментора. Конечная цель: выполнить финальное задание, выйти из леса.