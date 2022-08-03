Трое «домашних» городских мужчин, без еды, воды и подручных средств за 5 дней должны пройти 20 км непроходимого леса под руководством инструктора по выживанию.



Участники шоу преодолевают голод и непогоду, выполняя задания ментора. Конечная цель: выполнить финальное задание, выйти из леса.

