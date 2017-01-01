Высокие отношения. Сезон 1. Серия 3
Высокие отношения
1-й сезон
3-я серия

Высокие отношения (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, Высокие отношения. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Мелодрама16+
Тщательно распланированная жизнь тридцатилетней Лены идёт под откос, когда Андрей расстаётся с ней, вместо того, чтобы сделать долгожданное предложение руки и сердца. У Лены появляется новый план: вернуть идеального Андрея, заставив его ревновать с помощью подставного «жениха» - отчаянного скалолаза Романа. Взаимовыгодная сделка Лены и Романа осложняется тем, что эти двое не выносят друг друга...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

