Биография

Любовь Соколинская – молодая российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по работам в популярных сериалах «Кухня» и «Дудочка крысолова». Будущая актриса является москвичкой, она родилась в столице в 1992 году. Любовь окончила специализированную театральную школу № 123, а затем поступила во МХАТ. Училась Соколинская на курсе И. Золотовицкого и С. Земцова. Ее дебютом в кино стали проекты «Интерны» и «Пятая стража». Крупной работой актрисы стала одна из основных ролей в сериале «Дудочка крысолова». Известные фильмы Любови Соколинской: «Телохранитель», «Духless 2», «Портрет любимого», «Старшая сестра» и другие. В 2017 году актриса снялась в нашумевшей картине Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Есть у Соколинской и опыт в съемках рекламных роликов. О личной жизни артистка рассказывает мало, в 2015 году у нее родилась дочка Амалия. Интересный факт: актриса с 20 лет является убежденной вегетарианкой. Сейчас Любовь Соколинская продолжает активно работать, воспитывает дочь, преподает малышам актерское мастерство и любит путешествовать. Она любит сниматься в кино и ждет новых интересных предложений от режиссеров, артистка официально не состоит ни в одной театральной труппе.