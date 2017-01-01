Высокие отношения (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2017, Высокие отношения. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Мелодрама16+
Тщательно распланированная жизнь тридцатилетней Лены идёт под откос, когда Андрей расстаётся с ней, вместо того, чтобы сделать долгожданное предложение руки и сердца. У Лены появляется новый план: вернуть идеального Андрея, заставив его ревновать с помощью подставного «жениха» - отчаянного скалолаза Романа. Взаимовыгодная сделка Лены и Романа осложняется тем, что эти двое не выносят друг друга...
- АСРежиссёр
Александр
Созонов
- НРАктриса
Нина
Рось
- Актёр
Игорь
Стам
- НСАктриса
Наталья
Скоморохова
- НСАктриса
Нелла
Стрекаловская
- ЕТАктёр
Егор
Тимцуник
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- ЭЛАктёр
Эльдар
Лебедев
- СТАктёр
Сергей
Тэсслер
- Актёр
Михаил
Химичев
- ЛСАктриса
Любовь
Соколинская
- АЗСценарист
Анастасия
Зарубеева
- АМПродюсер
Александр
Малинкович
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- НВПродюсер
Нелли
Высоцкая
- АУХудожница
Анна
Утробина
- МУХудожница
Мария
Утробина
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев