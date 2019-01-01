Выход есть. Сезон 1. Серия 2
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Выход есть (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.62019, Exit
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Шокирующая скандинавская драма о скрытых пороках финансовой элиты. Невероятного богатства подчас недостаточно, чтобы побороть скуку и заполнить пустоту в душе. Четверо друзей, короли финансовой элиты, нашли свой выход: секс, наркотики и насилие. Смогут ли они остановиться на этом опасном пути, прежде чем погубят себя и свои семьи?

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выход есть»