Выбирая себя. Серия 1
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Выбирая себя (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.32019, Выбирая себя. Серия 1
18+

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О сериале

Глава крупной компании Кирилл и его жена Ольга решают поменять детям няню. И вот в доме появляется новая няня Мария. Хозяйка дома замечает, что Мария уделяет пристальное внимание не только детям, но и главе семьи…

Страна
Россия
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выбирая себя»