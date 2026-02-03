Второй шанс на счастливую жизнь. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Второй шанс на счастливую жизнь
1-й сезон
3-я серия
9.02024, Второй шанс на счастливую жизнь. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+
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Второй шанс на счастливую жизнь (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Год назад муж Иры, бросив её с двумя детьми, ушёл к молодой любовнице. Ире пришлось открыть небольшой салон красоты, где она — и хозяйка, и бухгалтер, и парикмахер. Однажды в салон приходит Андрей, первая любовь Иры, с которым они не виделись много лет. Он женат, работает хирургом в поликлинике и воспитывает сына-подростка. Вспоминая совместное прошлое, Андрей и Ира сближаются и начинают тайно встречаться. Их мучает совесть — оба не привыкли врать и скрываться. Они решают рассказать всем о романе, но жена Андрея попадает в аварию, после которой становится инвалидом.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

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