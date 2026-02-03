Год назад муж Иры, бросив её с двумя детьми, ушёл к молодой любовнице. Ире пришлось открыть небольшой салон красоты, где она — и хозяйка, и бухгалтер, и парикмахер. Однажды в салон приходит Андрей, первая любовь Иры, с которым они не виделись много лет. Он женат, работает хирургом в поликлинике и воспитывает сына-подростка. Вспоминая совместное прошлое, Андрей и Ира сближаются и начинают тайно встречаться. Их мучает совесть — оба не привыкли врать и скрываться. Они решают рассказать всем о романе, но жена Андрея попадает в аварию, после которой становится инвалидом.

