9.02024, Второй шанс на счастливую жизнь. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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Второй шанс на счастливую жизнь (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Год назад муж Иры, бросив её с двумя детьми, ушёл к молодой любовнице. Ире пришлось открыть небольшой салон красоты, где она — и хозяйка, и бухгалтер, и парикмахер. Однажды в салон приходит Андрей, первая любовь Иры, с которым они не виделись много лет. Он женат, работает хирургом в поликлинике и воспитывает сына-подростка. Вспоминая совместное прошлое, Андрей и Ира сближаются и начинают тайно встречаться. Их мучает совесть — оба не привыкли врать и скрываться. Они решают рассказать всем о романе, но жена Андрея попадает в аварию, после которой становится инвалидом.
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александра
Бутько
- ВШАктриса
Вера
Шпак
- СГАктёр
Сергей
Галькевич
- ГМАктёр
Геннадий
Миронович
- АТАктёр
Анатолий
Терёхин
- АБАктёр
Алексей
Баранов
- АГСценарист
Алла
Гусева
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ВКПродюсер
Владимир
Кислицын
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ИБОператор
Игорь
Буряк