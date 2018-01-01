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Сериалы
Второй шанс на счастливую жизнь
Актёры и съёмочная группа сериала «Второй шанс на счастливую жизнь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Второй шанс на счастливую жизнь»

Режиссёры

Александра Бутько

Александра Бутько

Режиссёр

Актёры

Вера Шпак

Вера Шпак

Актриса
Сергей Галькевич

Сергей Галькевич

Актёр
Геннадий Миронович

Геннадий Миронович

Актёр
Анатолий Терёхин

Анатолий Терёхин

Актёр
Алексей Баранов

Алексей Баранов

Актёр

Сценаристы

Алла Гусева

Алла Гусева

Сценарист

Продюсеры

Елена Метликина

Елена Метликина

Продюсер
Марина Яковлева

Марина Яковлева

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Владимир Кислицын

Владимир Кислицын

Продюсер

Художники

Наталья Чабаненко

Наталья Чабаненко

Natalya Chabanenko
Художница

Монтажёры

Максим Григорьев

Максим Григорьев

Монтажёр

Операторы

Игорь Буряк

Игорь Буряк

Оператор