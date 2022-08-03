Аля живет в небольшом приморском городке. Ее возлюбленный Иван, сын рыбака, очень не нравится ее матери, к тому же, за Алей ухаживает завидный жених – архитектор Толя Кунцев, сын главы администрации города. Однако деваться некуда: Аля уже беременна от Ивана. Влюбленные женятся, но той же ночью Иван пропадает, а утром его тело находят на сгоревшем складе. Воспользовавшись ситуацией, мать достает для Али паспорт без отметки о браке. Аля скрывает беременность и уезжает рожать в деревню. После тяжелых родов ей сообщают о смерти сына. Убитая горем, потеряв и мужа, и ребенка, она возвращается в город и в конце концов соглашается выйти замуж за Толю – без любви...

