Вторая первая любовь. Серия 1
Wink
Сериалы
Вторая первая любовь
1-й сезон
1-я серия
9.02018, Вторая первая любовь. Серия 1
Мелодрама, Детектив18+
Серия в подписке «viju+»

Вторая первая любовь (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Аля живет в небольшом приморском городке. Ее возлюбленный Иван, сын рыбака, очень не нравится ее матери, к тому же, за Алей ухаживает завидный жених – архитектор Толя Кунцев, сын главы администрации города. Однако деваться некуда: Аля уже беременна от Ивана. Влюбленные женятся, но той же ночью Иван пропадает, а утром его тело находят на сгоревшем складе. Воспользовавшись ситуацией, мать достает для Али паспорт без отметки о браке. Аля скрывает беременность и уезжает рожать в деревню. После тяжелых родов ей сообщают о смерти сына. Убитая горем, потеряв и мужа, и ребенка, она возвращается в город и в конце концов соглашается выйти замуж за Толю – без любви...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
2.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вторая первая любовь»