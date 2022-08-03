9.02018, Вторая первая любовь. Серия 1
Мелодрама, Детектив18+
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Вторая первая любовь (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Аля живет в небольшом приморском городке. Ее возлюбленный Иван, сын рыбака, очень не нравится ее матери, к тому же, за Алей ухаживает завидный жених – архитектор Толя Кунцев, сын главы администрации города. Однако деваться некуда: Аля уже беременна от Ивана. Влюбленные женятся, но той же ночью Иван пропадает, а утром его тело находят на сгоревшем складе. Воспользовавшись ситуацией, мать достает для Али паспорт без отметки о браке. Аля скрывает беременность и уезжает рожать в деревню. После тяжелых родов ей сообщают о смерти сына. Убитая горем, потеряв и мужа, и ребенка, она возвращается в город и в конце концов соглашается выйти замуж за Толю – без любви...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
2.5 IMDb
- Режиссёр
Максим
Демченко
- Актриса
Соня
Присс
- ВПАктёр
Владимир
Петров
- Актёр
Олег
Гаас
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- Актриса
Кира
Кауфман
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- ВИАктёр
Василий
Игнатич
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- РЛХудожница
Римма
Ли
- МТХудожница
Марина
Танерова
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- ИМОператор
Иван
Макаров
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков