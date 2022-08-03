Все гениально и просто! Классный способ соединения Профильной трубы без Сварки и болгарки !
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DENDEN TV
1-й сезон
Все гениально и просто! Классный способ соединения Профильной трубы без Сварки и болгарки !

DENDEN TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн бесплатно

7.92021, Все гениально и просто! Классный способ соединения Профильной трубы без Сварки и болгарки !
Блог, DIY18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На этом канале вы увидите интересные самоделки, полезные лайфхаки, обзоры, diy, электроинструментов, изготовление различных дизайнерских предметов в моей мастерской.

Жанр
Блог, DIY
Время
3 мин / 00:03

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