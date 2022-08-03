Хитрое устройство из обрезков фанеры ! Пригодится каждому мастеру!
Wink
Сериалы
DENDEN TV
1-й сезон
Хитрое устройство из обрезков фанеры ! Пригодится каждому мастеру!

DENDEN TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 74 смотреть онлайн бесплатно

7.92021, Хитрое устройство из обрезков фанеры ! Пригодится каждому мастеру!
Блог, DIY18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На этом канале вы увидите интересные самоделки, полезные лайфхаки, обзоры, diy, электроинструментов, изготовление различных дизайнерских предметов в моей мастерской.

Жанр
Блог, DIY
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг