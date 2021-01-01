DENDEN TV (сериал, 2021) сезон 1 серия 233 смотреть онлайн бесплатно

Китайский аналог Макиты/обзор на кромочный фрезер HAMMER FRZ 710
Блог, DYI18+

На этом канале вы увидите интересные самоделки, полезные лайфхаки, обзоры, diy, электроинструментов, изготовление различных дизайнерских предметов в моей мастерской.

Блог, DYI
12 мин / 00:12

